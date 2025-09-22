Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 AIIF 2025
    Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 AIIF 2025

    Междисциплинарное сотрудничество в Карабахском университете преподается через реальный опыт

    Наука и образование
    • 22 сентября, 2025
    • 14:48
    Междисциплинарное сотрудничество в Карабахском университете преподается через реальный опыт

    В Карабахском университете междисциплинарное сотрудничество преподается на основе реального жизненного опыта.

    Об этом корреспонденту Report в Ханкенди сообщила программный директор отделения сестринского дела Карабахского университета Гюльшах Юнсал-Джафарова.

    По ее словам, обучение на факультете выходит за рамки традиционного образования: "Наша программа основана на принципах межпрофессионального взаимодействия и вовлеченности общества. Это считается уникальным явлением в мировом масштабе. Проще говоря, студенты изучают профессию в условиях тесного общения с врачами и медсестрами, приобретая знания через практику и реальный опыт".

    Она подчеркнула, что обучение не ограничивается учебниками, оно строится на опыте междисциплинарного сотрудничества в реальных условиях Карабаха.

    Карабахский университет Ханкенди образование
    Proqram direktoru: Fənlərarası əməkdaşlıq Qarabağda real həyat təcrübələri vasitəsilə öyrədilir
    Interdisciplinary cooperation at Karabakh University taught through real-life experience

    Последние новости

    15:58

    В Пакистане в результате авиаудара погибли 23 мирных жителей

    Другие страны
    15:54

    Азербайджан подписал новое соглашение о сотрудничестве с IFC

    Бизнес
    15:52

    Путин: РФ не заинтересован в дальнейшем подстегивании гонки вооружений

    В регионе
    15:49

    В Азербайджане будет создан "Промышленный парк зеленой энергии"

    Промышленность
    15:49

    AZPROMO: Экспортерам будут предоставлены дополнительные механизмы поддержки

    Бизнес
    15:42

    Будет переформирован наблюдательный совет Bank Avrasiya

    Финансы
    15:36

    Каталин Бихари: Венгерские компании готовы инвестировать в восстановление Карабаха

    Карабах
    15:33

    С 1 октября вводится запрет на деятельность арендаторов на рынках без налогового учета

    Бизнес
    15:32

    Главный преподаватель: Лаборатории Карабахского университета сыграют важную роль в подготовке студентов

    Наука и образование
    Лента новостей