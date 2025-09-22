Междисциплинарное сотрудничество в Карабахском университете преподается через реальный опыт
- 22 сентября, 2025
- 14:48
В Карабахском университете междисциплинарное сотрудничество преподается на основе реального жизненного опыта.
Об этом корреспонденту Report в Ханкенди сообщила программный директор отделения сестринского дела Карабахского университета Гюльшах Юнсал-Джафарова.
По ее словам, обучение на факультете выходит за рамки традиционного образования: "Наша программа основана на принципах межпрофессионального взаимодействия и вовлеченности общества. Это считается уникальным явлением в мировом масштабе. Проще говоря, студенты изучают профессию в условиях тесного общения с врачами и медсестрами, приобретая знания через практику и реальный опыт".
Она подчеркнула, что обучение не ограничивается учебниками, оно строится на опыте междисциплинарного сотрудничества в реальных условиях Карабаха.