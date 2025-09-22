İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 AIIF 2025
    Proqram direktoru: Fənlərarası əməkdaşlıq Qarabağda real həyat təcrübələri vasitəsilə öyrədilir

    Elm və təhsil
    • 22 sentyabr, 2025
    • 14:28
    Proqram direktoru: Fənlərarası əməkdaşlıq Qarabağda real həyat təcrübələri vasitəsilə öyrədilir
    Gülşah Ünsal-Cəfərov

    Qarabağ Universitetində fənlərarası əməkdaşlıq real həyat təcrübələri vasitəsilə öyrədilir.

    Bunu "Report"un Xankəndiyə ezam olunan əməkdaşına açıqlamasında Qarabağ Universiteti Tibb bacılığı/qardaşlığı üzrə proqram direktoru Gülşah Ünsal-Cəfərov deyib.

    O, Qarabağ Universitetinin tibb bacısı şöbəsində tədrisin ənənəvi təhsili üstələdiyini bildirib:

    "Proqramımız peşələrarası təhsil və icma prinsiplərinə əsaslanır. Bu da dünyada bir ilk sayılır. Konkretləşdirsək, bu o deməkdir ki, tələbələrimiz həkimlər və tibb bacıları ilə ünsiyyət və real həyat təcrübələri ilə tanışlıq şəraitində öz ixtisaslarını öyrənəcəklər".

    Direktor qeyd edib ki, universitetdə tibb bacısı-qardaşı ixtisasının tədrisi olmaq həm də insanlığa, sağlamlığa və gələcəyə xidmət anlamındadır:

    "Qarabağın dirçəlişi fonunda yetişdirdiyimiz tibb bacı və qardaşları elm, bacarıq və empati ilə təchiz edilmiş gənclərdir. Burada tədris kitablarla məhdudlaşmır. Biz fənlərarası əməkdaşlığı Qarabağda real həyat təcrübələri vasitəsilə öyrənirik".

    Qarabağ Qarabağ Universiteti tibb ixtisası tədris
    Междисциплинарное сотрудничество в Карабахском университете преподается через реальный опыт
    Interdisciplinary cooperation at Karabakh University taught through real-life experience

