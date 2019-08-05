Первый вице-президент Азербайджана направила письмо участникам XXXI Международной олимпиады по информатике

Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева направила письмо участникам XXXI Международной олимпиады по информатике.

Как сообщает Report, в тексте письма говорится:

"Уважаемые участники олимпиады, дорогие школьники.

Сердечно приветствую вас – участников XXXI Международной олимпиады по информатике, собравшихся в Баку из различных уголков мира, желаю всем вам успехов. Надеюсь, что олимпиада внесет вклад в выявление новых талантов в области информатики, дальнейшее усиление интереса молодежи к информатике и расширение рядов стран-участниц.

В нынешний период формирования общества, основанного на знаниях, когда цифровые навыки чрезвычайно необходимы, информационно-коммуникационные технологии стали одним из важных показателей научного потенциала. Информатика имеет большое значение в экономике, науке и жизни общества. А создание всемирной информационной сети значительно повысило роль компьютерных знаний.

С этой точки зрения международная олимпиада по информатике открывает перед вами новые горизонты. Это состязание знаний, занимающее особое место среди самых престижных конкурсов, конечно же, окажет серьезное влияние на реализацию ваших желаний и определение жизненного пути.

Проведение нынешней олимпиады в Азербайджане неслучайно. Так, в нашей стране, предпринимающей важные шаги, направленные на построение информационного общества, олимпийское движение среди школьников с каждым годом приобретает все более широкий размах. Наши школьники, добившись устойчивого развития своих успехов на международных олимпиадах, в последние годы завоевали в общей сложности сто шестьдесят медалей.

В дни олимпиады вы также получите возможность близко ознакомиться с прошлым, настоящим и богатыми культурно-историческими ценностями Азербайджана, приобрести новых друзей. Уверена, что олимпиада на многие годы останется в памяти каждого из вас как приятное воспоминание.

Верю, что в своей будущей деятельности вы достойно оправдаете возлагаемые на вас надежды".