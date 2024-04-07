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Маск намерен отправить на Марс около миллиона человек на ракетах Starship 3

Маск намерен отправить на Марс около миллиона человек на ракетах Starship 3 Американский миллиардер и владелец компании SpaceX Илон Маск планирует отправить на Марс около миллиона человек и несколько тонн груза.
Наука и образование
7 апреля 2024 г. 08:10
Маск намерен отправить на Марс около миллиона человек на ракетах Starship 3

Американский миллиардер и владелец компании SpaceX Илон Маск планирует отправить на Марс около миллиона человек и несколько тонн груза.

Как передает Report, предприниматель выступил с лекцией на базе SpaceX, в рамках которой он коротко рассказал о том, как его компания собирается покорять космические просторы.

По словам Маска, фундамент будущих серьезных космических миссий компания закладывает уже сейчас. Главное, что уже удалось добиться, — повторное использование частей ракет. Сейчас компания, с одной стороны, будет доводить до ума Starship (по словам Маска, в следующем году Starship взлетит и приземлится на Землю - ред.), с другой стороны, будет увеличивать производственные мощности, так как для покорения Марса требуется не одна сотня ракет. Причем непосредственно в марсианской миссии будут участвовать не серийные версии нынешнего прототипа, а Starship 3.

Потребуются и новые технологии: в следующем году компания планирует продемонстрировать систему космической дозаправки — передачи топлива с одного корабля на другой. По словам Маска, это очень важный этап в марсианской программе: на один полет до Марса потребуется 5-6 дозаправок корабля на орбите.

Схема покорения Марса, по мнению Маска, выглядит следующим образом:

Маск планирует отправить на Марс около миллиона человек и несколько тонн груза — все это, по его словам, нужно для успешной колонизации планеты. Но прежде компания отправится на Луну и построит там базу (Moonbase Alpha).

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