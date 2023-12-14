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Маск откроет технический университет в Техасе

Маск откроет технический университет в Техасе Американский миллиардер Илон Маск планирует открыть университет с техническим уклоном в Остине, штат Техас.
Наука и образование
14 декабря 2023 г. 00:06
Маск откроет технический университет в Техасе

Американский миллиардер Илон Маск планирует открыть университет с техническим уклоном в Остине, штат Техас.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Bloomberg ссылаясь на налоговые декларации благотворительной организации Маска The Foundation.

"Илон Маск, переехавший в Техас во время пандемии, планирует открыть университет в Остине", - пишет агентство.

Отмечается, что учебный комплекс, в который Маск вложил около 100 миллионов долларов США, будет включать в себя начальную и среднюю школу, ориентированные на технические дисциплины. После открытия предполагается расширение учебной деятельности до создания университета, специализирующегося на образовании на самом высоком уровне.

Примерный срок открытия школы и университета не сообщается, однако заявка на открытие комплекса была подана еще в октябре 2022 года и одобрена в марте 2023 года.

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Версия на азербайджанском языке Mask Texasda texniki universitet açacaq

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