Малейка Аббасзаде: В этом году уменьшилось число набравших высокие баллы

Состоялось очередное заседание Совета директоров Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ).

Как сообщили Report в центре, на заседании обсудили итоги первого полугодия этого года, результаты вступительных экзаменов в вузы, прием на госслужбу и др. вопросы.

Касаясь итогов первого полугодия этого года, председатель ГЭЦ Малейка Аббасзаде заявила, что на вступительных экзаменах в вузы и ссузы, резидентуру, средние военные учебные заведения, на работу на госслужбу и пр. участвовали более 500 000 человек: "Для организации и проведения этих экзаменов центром проводились беспрерывные комплексные мероприятия".

М.Аббасзаде добавила, что в этом году число набравших высокие баллы уменьшилось.

Заседание продолжилось обсуждением других актуальных вопросов.