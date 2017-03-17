Малейка Аббасзаде внесла ясность в вопрос неоглашения времени проведения вступительных экзаменов в вузы

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Баку. 17 марта. REPORT.AZ/ Председатель Совета директоров Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Малейка Аббасзаде внесла ясность в вопрос неоглашения до сих пор времени проведения вступительных экзаменов в высшие учебные заведения.

Как сообщает Report, председатель ГЭЦ сказала, что первый этап вступительных экзаменов по I-IV группе специальностей пройдет в апреле.

По ее словам, из-за того, что ведется прием документов, точная дата экзаменов пока неизвестна: "Потому что мы пока не знаем, в какую группу сколько абитуриентов подадут документы. Поэтому важно, чтобы каждый уже сейчас начал подавать документы. Только после этого будут определены точные даты. Возможно, что в какую-то группу подадут документы 5 человек, в другую - 50 тыс. человек. Заранее мы не знаем этого. Было бы неправильно назначить отдельный день для группы, в которую подали документы 5 человек. Возможно, число студентов будет меньше и по каким-то группам экзамены пройдут в один и тот же день. Мы пока не знаем этого".

М. Аббасзаде отметила, что абитуриенты, которые подадут документы в высшие учебные заведения до 10 апреля посредством интернета, должны пройти регистрацию: "Экзамен по азербайджанскому языку для абитуриентов русского сектора пройдет 9 апреля. Выпускникам русского сектора для принятия участия на этом экзамене очень важно подать и потвердеть документы до этого дня. Не желающие участвовать на первом этапе вступительных экзаменов по I-IV группе специальностей примут участие на втором этапе. А желающие принять участие на обоих экзаменах уже сейчас должны пройти регистрацию".