Малейка Аббасзаде: На очередных выпускных экзаменах увеличится количество вопросов открытого типа

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Баку. 28 сентября. REPORT.AZ/ На очередных выпускных экзаменах увеличится количество вопросов открытого типа.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявила председатель Совета директоров Государственного экзаменационного центра Малейка Аббасзаде.

Она отметила, что при увеличении вопросов следует учитывать реалии Азербайджана, обеспечение безопасности экзаменов и др. вопросы.

М.Аббасзаде внесла ясность и в нескорое обнародование результатов выпускных экзаменов: "Мы физически не успеваем. Потому что мало маркеров".

Она отметила, что ГЭЦ получил замечание из-за позднего обнародования результатов выпускного экзамена IX классов: "Но нужно учитывать, что у нас 500 маркеров, было бы 5000, время сократилось бы. Для подготовки маркеров требуется 4 года".