Малейка Аббасзаде: Учителя не знают, как пользоваться системой куррикулумов, новыми инструментами

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Баку. 30 ноября. REPORT.AZ/ "Учителя, начиная с 2012 года, используют лишь традиционные тесты".

Как сообщает Report, об этом заявила председатель Совета директоров государственного экзаменационного центра Малейка Аббасзаде.

Она подчеркнула, что вместо этого учителя в соответствии с современными стандартами должны были воспользоваться новыми инструментами: "В течение 20 лет мы научили учителей применять традиционные тестовые задания и они усвоили это. Но учителя не умеют пользоваться системой куррикулумов, новыми инструментами. Поэтому учеников не стоит осуждать".

Председатель ГЭЦ сказала, что в высших заведениях учебные программы необходимо заранее усовершенствовать, потом уже давать учителям.

М. Аббасзаде отметила, что в применении куррикулумов заметны различия в ряде районов: "Через два года учащиеся примут участие в конкурсе, который будет организован на основе новых правил. По стране в этой сфере имеются значительные различия между средними результатами".