    Малейка Аббасзаде: Стремительное развитие ИИ - это реальность рынка труда

    Наука и образование
    • 22 октября, 2025
    • 15:29
    Стремительное развитие искусственного интеллекта и автоматизированных технологий - это реальность рынка труда.

    Как сообщает Report, об этом заявила председатель правления Государственного экзаменационного центра Малейка Аббасзаде на итоговом мероприятии PeşəFest.

    По ее словам, некоторые профессии исчезают, появляются новые:

    "Саморазвитие и процессы непрерывного обучения - это важные навыки. Освоение навыков на основе реальных возможностей откроет путь к успеху на рынке труда".

    Председатель ГЭЦ также отметила, что имеется серьезный дефицит кадров по специальностям, которые не вызывают интереса у молодежи:

    "Молодые люди стремятся к престижной профессии. Сегодня престиж - это быть полезным, решать задачи и качественно выполнять работу. Им важно задавать себе вопросы с учетом современных вызовов".

    искусственный интеллект рынок труда Малейка Аббасзаде PeşəFest
    Məleykə Abbaszadə: Süni intellekt əmək bazarının reallığıdır

