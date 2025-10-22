Малейка Аббасзаде: Стремительное развитие ИИ - это реальность рынка труда
- 22 октября, 2025
- 15:29
Стремительное развитие искусственного интеллекта и автоматизированных технологий - это реальность рынка труда.
Как сообщает Report, об этом заявила председатель правления Государственного экзаменационного центра Малейка Аббасзаде на итоговом мероприятии PeşəFest.
По ее словам, некоторые профессии исчезают, появляются новые:
"Саморазвитие и процессы непрерывного обучения - это важные навыки. Освоение навыков на основе реальных возможностей откроет путь к успеху на рынке труда".
Председатель ГЭЦ также отметила, что имеется серьезный дефицит кадров по специальностям, которые не вызывают интереса у молодежи:
"Молодые люди стремятся к престижной профессии. Сегодня престиж - это быть полезным, решать задачи и качественно выполнять работу. Им важно задавать себе вопросы с учетом современных вызовов".