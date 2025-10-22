Малейка Аббасзаде: Стремительное развитие ИИ - это реальность рынка труда

Стремительное развитие искусственного интеллекта и автоматизированных технологий - это реальность рынка труда.

Как сообщает Report, об этом заявила председатель правления Государственного экзаменационного центра Малейка Аббасзаде на итоговом мероприятии PeşəFest.

По ее словам, некоторые профессии исчезают, появляются новые:

"Саморазвитие и процессы непрерывного обучения - это важные навыки. Освоение навыков на основе реальных возможностей откроет путь к успеху на рынке труда".

Председатель ГЭЦ также отметила, что имеется серьезный дефицит кадров по специальностям, которые не вызывают интереса у молодежи:

"Молодые люди стремятся к престижной профессии. Сегодня престиж - это быть полезным, решать задачи и качественно выполнять работу. Им важно задавать себе вопросы с учетом современных вызовов".