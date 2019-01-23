Малейка Аббасзаде: Приемные экзамены в магистратуру и в этом году пройдут в два этапа

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Баку. 23 января. REPORT.AZ/ "В настоящее время сотрудники Государственного экзаменационного центра в связи с подготовкой к приемным экзаменам на степень магистратуры вместе с соответствующими отделениями, кафедрами специальностей, профессорско-преподавательским составом и ведущими специалистами вузов и Национальной академии наук Азербайджана готовят соответствующие содержанию экзамена необходимые научно-методические пособия – проверка логического мышления бакалавров, знаний по иностранному языку и информатике и приемные программы по специальностям, проверочно-оценочные материалы, рекомендации по отбору специальностей, таблицы и другие необходимые материалы, обогащают банк тестов новыми заданиями".

Как сообщает Report, об этом председатель совета директоров ГЭЦ Малейка Аббасзаде написала в введении к первому номеру журнала "Магистр" за этот год.

Она отметила, что высшее образование – важный фактор развития экономики Азербайджана, опирающейся на знания, магистратура же будучи второй ступенью развития подразумевает подготовку высококвалифицированных специалистов и научно-педагогических кадров, которые смогут осуществлять независимую творческую деятельность:

"Приемные экзамены в магистратуру в этом году также пройдут в два этапа. На первом этапе тестовым методом будут проверены логическое мышление бакалавра, знания по иностранному языку и информатике.

По правилам приема, бакалавры, результаты которых по первому этапу удовлетворяют требованиям, уточненным ГЭЦ и согласованным с министерством образования АР, получают право участвовать во втором этапе. Конкурс и размещение осуществляются на основе общего балла (набранного в обоих этапах экзамена), набранного бакалавром.

В этом номере журнала "Магистр" представлены правила приема на магистратуру, а также образцы экзаменационной программы по логическому мышлению, иностранным языкам и информатике. Объявление по приему в магистратуру, тестовые модели по логическому мышлению, иностранным языкам и информатике и другие материалы будут изданы в следующем номере журнала".