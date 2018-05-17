Малейка Аббасзаде о самоубийстве двух абитуриентов в Сумгайыте

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Баку. 17 мая. REPORT.AZ/ Председатель Совета директоров Государственного Экзаменационного Центра (ГЭЦ) Малейка Аббасзаде выразила свое отношение к самоубийству двух абитуриентов в Сумгайыте после сдачи вступительных экзаменов.

Как сообщает Report, М.Аббасзаде заявила, что на момент совершения самоубийства результаты вступительных экзаменов еще не были обнародованы.

Глава ГЭЦ отметила большую роль родителей в этом вопросе:

"Каждый родитель хочет видеть своего ребенка образованным и счастливым. Есть дети, которые не желают учиться, читать, но родители заставляют их делать это насильно. Возможно, ребенок обладает определенными талантами в какой-то сфере, и видит себя в этой стезе. Поэтому родителям не надо действовать по принуждению, лучше больше общаться со своими детьми-подростками, узнавать их мнение".

Малейка Аббасзаде сочла неправильным требовать от детей претворить в жизнь то, что не удалось в свое время самим родителям:

"Неверно увязывать причины самоубийства с Государственным экзаменационным центром. Мы сняли множество роликов. Родители должны ознакомиться с ними".