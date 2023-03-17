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Малейка Аббасзаде: Наблюдается рост числа поступающих в ссузы на базе высшего и полного среднего образования

Малейка Аббасзаде: Наблюдается рост числа поступающих в ссузы на базе высшего и полного среднего образования Наблюдается рост числа поступающих в средние специальные учебные заведения (ссузы) на базе высшего и полного среднего образования.
Наука и образование
17 марта 2023 г. 12:01
Малейка Аббасзаде: Наблюдается рост числа поступающих в ссузы на базе высшего и полного среднего образования

Наблюдается рост числа поступающих в средние специальные учебные заведения (ссузы) на базе высшего и полного среднего образования.

Как сообщает Report, об этом заявила председатель Совета директоров Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Малейка Аббасзаде на пресс-конференции, посвященной завершению приема документов в высшие учебные заведения и выпускным экзаменам.

Она сообщила, что в этом году свои заявления о приеме в вузы и ссузы подтвердили 107 188 абитуриентов: "В прошлом году эта цифра составляла 99 538 человек. В своем заявлении 83 717 абитуриентов отметили, что хотят поступить в средние специальные учебные заведения на базе как высшего, так и полного среднего образования. 84 159 абитуриентов являются выпускниками текущего года, а 23 029 человек - предыдущих лет. 98 119 человек подали документы в азербайджанский сектор и 9 069 – в русский сектор".

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Версия на азербайджанском языке Məleykə Abbaszadə: “Ali və orta təhsil bazasında orta ixtisas təhsili müəssisələrinə sənəd verənlərin sayında artım var”

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