Малейка Аббасзаде: На госслужбе достаточно вакансий на руководящие должности

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Баку. 17 апреля. REPORT.AZ/ "На проведенных в этом году в стране экзаменах на госслужбу приняло участие довольно много людей, т.е. более 3000 человек. Однако на экзаменах на административные руководящие должности (позиция А), участвовало мало людей".

Как сообщает Report, об этом сказала председатель Совета директоров Государственного экзаменационного центра Малейка Аббасзаде.

Она сообщила, что для участия в экзаменах (позиция А) прошли регистрацию 127 кандидатов:

"Из них 125 приняли участие в экзаменах и только 41 прошел его. Сейчас по данным позициям на госслужбе достаточное число вакансий".

М.Аббасзаде отметила, что в стране 202 человека были приняты на позицию советника, а позже продвинулись по работе:

"32 из принятых на госслужбу на самую низкую позицию - советника, сейчас заведуют отделом в государственных организациях. Еще 32 – заместители завотделами, 138 человек – заведующие секторами. Они продвинулись на госслужбе и это очень хороший показатель".