    Малейка Аббасзаде: На экзаменах выпускников самые низкие результаты по географии и химии

    Выпускники школ в Азербайджане демонстрируют самые слабые результаты на вступительных экзаменах по географии и химии.

    Как сообщает Report, об этом в интервью газете "Халг" заявила председатель Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Малейка Аббасзаде.

    По ее словам, в последние годы наблюдается заметный прогресс по иностранным языкам, особенно английскому. Однако по географии и химии показатели остаются крайне низкими. Так, в во II группе специальностей средний результат по географии составил всего 28,7 %, а в III группе - около 15,5 %.

    "В химии ситуация также тревожная. В I группе средний показатель не превышает 24,2%, тогда как в IV группе - почти 49,2 %. Разрыв в 25 % говорит о необходимости совершенствования результатов по этому предмету", - отметила глава ГЭЦ.

    Məleykə Abbaszadə: İmtahanlarda ən aşağı nəticə coğrafiya və kimya fənləri üzrədir

