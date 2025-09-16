Малейка Аббасзаде: На экзаменах выпускников самые низкие результаты по географии и химии

Выпускники школ в Азербайджане демонстрируют самые слабые результаты на вступительных экзаменах по географии и химии.

Как сообщает Report, об этом в интервью газете "Халг" заявила председатель Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Малейка Аббасзаде.

По ее словам, в последние годы наблюдается заметный прогресс по иностранным языкам, особенно английскому. Однако по географии и химии показатели остаются крайне низкими. Так, в во II группе специальностей средний результат по географии составил всего 28,7 %, а в III группе - около 15,5 %.

"В химии ситуация также тревожная. В I группе средний показатель не превышает 24,2%, тогда как в IV группе - почти 49,2 %. Разрыв в 25 % говорит о необходимости совершенствования результатов по этому предмету", - отметила глава ГЭЦ.