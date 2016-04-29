​Малейка Аббасзаде: Мы подадим в суд на тех, кто распространяет вопросы после экзамена

Баку. 29 апреля. REPORT.AZ/ Председатель Совета директоров юридического лица публичного права "Государственный экзаменационный центр" Малейка Аббасзаде прокомментировала вопрос невыдачи вопросника после экзаменов в магистратуру.

Как сообщает Report, на выходящей в эфир в "ASAN radio" передаче "Qəbuldasan" Малейка Аббасзаде сказала, что лица, распространяющие после экзаменов вопросы в соцсетях, нарушают закон: "Недавно подготовили определенные документы, которые были подписаны мной. Мы установили, какими сайтами распространяется подобная информация и планируем подать на них в суд".

М.Аббасзаде сказала, что для подготовки вопросов по каждому предмету тратятся определенные финансы: "Ежегодно подготавливать вопросы одинакового уровня очень сложно. Поэтому через несколько лет вопросы могут повториться. По этим причинам распространять вопросы после экзамена неправильно".