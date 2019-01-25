Малейка Аббасзаде: Каждый госслужащий должен это ясно понимать

Баку. 25 января. REPORT.AZ/ "Фактор оценивания и принятия решений для работающих на госслужбе людей имеет большее значение. Если решение, принятое человеком, работающим в какой-то частной сфере, относится к сфере, где работает компания, круг охвата решения, принятого госслужащим, более широкий. Результаты принятого им ложного решения с точки зрения масштаба и охвата несравнимы с решениями других людей".
Как сообщает Report, об этом сказала председатель Совета директоров Государственного экзаменационного центра Малейка Аббасзаде.
По ее словам, каждый госслужащий должен это ясно понимать: "С этой точки зрения в процессе отбора на должности госслужбы само проведение объективного оценивания должно оцениваться в более широком контексте, чем непосредственное назначение".
Председатель ГЭЦ добавила, что развитие сферы госслужбы напрямую связано с образовательной системой: "Образование в наших вузах должно быть организовано в соответствии с требованиями рынка труда".
Samirə AbdullayevaАвтор новости