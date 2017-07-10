Малейка Аббасзаде: Госорганы должны понимать ответственность в ведении реестра

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Баку. 10 июля. REPORT.AZ/ "Определены наказания в отношении тех, кто не вносил в реестр данные о госслужбе, в отношении них подразумевается штраф от 300 до 600 манатов. Но наша цель не в наказании кого-то, просто стараемся, чтобы процесс был в порядке".

Как передает Report, об этом на конференции на тему "Усовершенствование деятельности государственных органов в применении законодательства о Государственной службе" сообщила председатель Совета директоров Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Малейка Аббасзаде.

Она обратилась к представителям госструктур: "Они должны понимать, что информация должна своевременно размещаться в службе реестра".

Завсектором по вопросам госслужбы и кадровых вопросов Администрации президента Юсиф Гусейнов отметил, что госструктуры должны изменить свой подход: "Они должны знать, что порученная им работа не техническая. Ответственные сотрудники госорганов должны понимать, что подход надо изменить. Мы просим госорганы серьезно относиться к ведению реестра".