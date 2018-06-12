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    Махаббат Велиева: "Последний звонок" должен проводиться только в самой школе

    © Report

    Баку. 12 июня. REPORT.AZ/ "14 июня во всех школах пройдет "Последний звонок". Он должен проходить только в самой школе и длиться 2 часа".

    Как сообщает Report, об этом журналистам заявила заведующая Управлением образования города Баку Махаббат Велиева.

    Она отметила, что к проведению данных мероприятий привлекается не только руководство школы и подчеркнула, что с целью обеспечения безопасности учащихся и имеющих отношение к проведению мероприятия лиц направляется обращение в соответствующий орган: 

    "И в этом году "Последний звонок" также пройдет на должном уровне".

    Заведующая управлением добавила, что в этом году бакинские школы окончат более 26 тыс. учеников 11 классов: 

    "Более 27 тыс. человек окончат 9 классы. 21 июня в Баку состоится выпускной экзамен для учеников 9 и 11 классов".

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