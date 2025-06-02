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Магнитная буря на Земле ожидается сегодня и завтра

Магнитная буря на Земле ожидается сегодня и завтра 09:47
Наука и образование
2 июня 2025 г. 10:14
Магнитная буря на Земле ожидается сегодня и завтра

Сегодня утром в средних широтах наблюдалась магнитная буря магнитудой 6 по 10-балльной шкале.

Об этом Report сообщили на кафедре астрофизики физического факультета Бакинского государственного университета (БГУ).

После 9:00 сила магнитной бури снизилась до 5 баллов, а после 12:00 ожидается ослабление до 4 баллов. Буря магнитудой ниже 5 баллов, как правило, проходит относительно спокойно и не оказывает значительного влияния на Землю.

В высоких широтах до 12:00 магнитная буря сохранит силу на уровне 6-7 баллов по 10-балльной шкале. К концу дня ее интенсивность снизится до 3-4 баллов, а 3 июня в период с 03:00 до 12:00 ожидается повторное усиление до 5-6 баллов.

Магнитные штормы были зафиксированы на основе изображений солнечных вспышек, полученных с помощью коронографов STEREO и LASCO. Причиной возмущений стал корональный выброс массы, произошедший 31 мая и прошедший вблизи Земли.

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Версия на английском языке Magnetic storm expected to continue through tomorrow
Версия на азербайджанском языке Astrofizika kafedrası: Bu gün maqnit qasırğası müşahidə olunur

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