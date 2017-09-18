Ликвидирован Центр детского и юношеского творчества имени Чингиза Мустафаева

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Баку. 18 сентября. REPORT.AZ/ Ликвидирован Бакинский городской Центр детского и юношеского творчества №25 имени Чингиза Мустафаева.

Как сообщает Report, приказ об этом подписал министр образования Микаил Джаббаров.

Согласно приказу, рационализированы подведомственные министерству образования внешкольные учебные заведения.

Целью подписания приказа является рационализация внешкольных учебных заведений, повышение эффективности управления и увеличение эффективности финансовой деятельности.

В приказе 141 внешкольное учебное заведение было объединено и их количество сокращено.

В связи с этим даже создана ликвидационная комиссия. Председателем комиссии назначен заведующий отделом организации внешкольной деятельности министерства Васиф Мамедов.