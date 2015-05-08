Студенты БВШН пройдут летнюю практику в компании Halliburton

Баку. 8 мая. REPORT.AZ/ В Бакинской Высшей Школе Нефти (БВШН) представители компании Halliburton провели первый отборочный этап среди студентов 2-го и 3-го курса, обучающихся по специальности "Инженер по нефти и газу" и "Инженер-химик", для прохождения ими оплачиваемой летней практики в компании Halliburton. Как сообщает Report со ссылкой на отдел по связям с общественностью БВШН, в своей вступительной речи, ректор БВШН Эльмар Гасымов поприветствовал представителей компании Halliburton и выразил удовлетворение созданными условиями в компании для студентов Высшей Школы. Он отметил, что сочетая теорию и практику, студенты должны воспользоваться созданными для них возможностями, чтобы в будущем стать высококвалифицированными кадрами. Высшая Школа всегда тесно сотрудничает с действующими в Азербайджане транснациональны ми компаниями с целью обеспечить своим будущим выпускникам успешную карьеру. Э.Гасымов выразил благодарность представителям компании Halliburton за сотрудничество и призвал студентов активно участвовать в подобных мероприятиях.

Представители компании Halliburton выступили с презентацией и подробно проинформировали студентов о предстоящей летней практике. В презентации также было сообщено об условиях, правилах заполнения заявок для прохождения оплачиваемой практики и о трудовых возможностях в компании. В завершении представители компании ответили на многочисленные вопросы студентов.