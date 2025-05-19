Лейла Сеидзаде: Цель Программы развития Азада Мирзаджанзаде - поддержать таланты

Лейла Сеидзаде: Программа развития Азада Мирзаджанзаде поддерживает талантливых людей с инновационным мышлением

Основная идея и общая цель Программы развития Азада Мирзаджанзаде – внести вклад в развитие человеческого капитала.

Об этом в интервью Report сказала координатор программы Лейла Сеидзаде.

По ее словам, программа помогает выявить и поддержать талантливых людей с инновационным и творчески-критическим мышлением.

"Знаете, иногда подход к таким программам бывает формальным. Люди могут подумать, что эта программа, как и многие другие, реализуется для просто "заполнения квоты". Но я с полной уверенностью могу сказать, что каждый из 6 победителей полностью соответствовал целям и принципам нашего проекта. По происшествии времени мы продолжаем убеждаться, что выбор был верным. Победители и их проекты оправдывают выделенное им финансирование", - сказала она.

Сеидзаде отметила, что помимо финансовой поддержки, проекты получают постоянную экспертную поддержку.

"Обмен опытом с экспертами, консультации играют существенную роль в совершенствовании проектов. В целом, этот этап и его реализацию можно считать очень успешными", - добавила координатор проекта.

С полным текстом интервью можно ознакомиться по ссылке.