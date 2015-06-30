​Лейла Алиева встретилась с российскими студентами

Баку. 30 Июня. REPORT.AZ/ Вице-президент Фонда Гейдара Алиева, председатель Азербайджанского молодежного объединения России (АМОР) Лейла Алиева встретилась с находящимися в Азербайджане российскими студентами.

Как передает Report, члены делегации из 18 человек, прибывшей 26 июня в Азербайджан по приглашению Лейлы Алиевой, выразили удовлетворение тем, что их поездка совпала с днями проведения первых Европейских игр «Баку-2015».

Молодежь отметила, что присутствовала на церемонии закрытия Европейских игр, и это грандиозное шоу произвело на них глубокое впечатление.

На встрече обсуждались вопросы создания координационного бюро по расширению сотрудничества между молодежи Азербайджана и России, более оперативному и всестороннему освещению на интернет-сайтах и в социальных медиа информации, связанной с деятельностью АМОР.

Российские студенты поблагодарили вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлу Алиеву за поддержку в организации этой поездки в Азербайджан. Они сообщили, что ознакомились в Баку в Центре Гейдара Алиева с Музеем, отражающим жизнь и политическую деятельность общенационального лидера, а также посетили исторические и современные достопримечательности столицы. Студенты подчеркнули, что их восхитила забота Азербайджанского государства о молодежи – будущем страны. Молодежь также побывала на Мемориальном комплексе геноцида в Губе и почтили память жертв геноцида, совершенного армянами в Азербайджане в 1918 году.

Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева отметила, что такие визиты в различные страны играют важную роль в расширении социальных контактов, дала рекомендации, касающиеся дальнейшего сотрудничества между молодежью наших стран.