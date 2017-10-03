Лауреатами Нобелевской премии по физике стали исследователи гравитационных волн

Баку. 3 октября. REPORT.AZ/ 3 октября в Стокгольме Нобелевский комитет объявил имена лауреатов Нобелевской премии в области физики.

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, в этом году лауреатами премии стали Райнер Вайс, Барри Бариш и Кип Торн. Премия им присуждена "за решающий вклад в создание обcерватории LIGO и наблюдение гравитационных волн".

LIGO (Laser Interferometer Gravitational-Wave Observatory) – лазерно-интерферометрическая гравитационно-волновая обсерватория была создана в 2002 году. Ее главной задачей является экспериментальное обнаружение гравитационных волн космического происхождения, существование которых было предсказано Эйнштейном в 1916 году.

4 октября будет назван лауреат в области химии, 5 октября – по литературе. На 6 октября намечено объявление лауреата Нобелевской премии мира.