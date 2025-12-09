Кямран Иманов: В закон "Об интеллектуальной собственности" должны быть внесены изменения

В закон "Об интеллектуальной собственности" должны быть внесены изменения.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Агентства интеллектуальной собственности Кямран Иманов на брифинге в рамках международной конференции на тему "Интеллектуальная собственность и искусственный интеллект", проходящей 9 декабря в Баку.

По его словам, искусственный интеллект существенно влияет на сферу интеллектуальной собственности. Он отметил, что ИИ порождает новые правовые вызовы: может ли он считаться автором или изобретателем, конкурирует ли с человеком или выступает лишь инструментом. Если инновация создается совместно человеком и ИИ, возникают вопросы распределения авторства. Поскольку ИИ не обладает правосубъектностью, для решения этих коллизий требуется пересмотр международных норм.

К. Иманов добавил, что в Азербайджане вопросы регулирования ИИ находятся в центре внимания, о чем свидетельствуют принятие национальной стратегии по искусственному интеллекту и создание Академии искусственного интеллекта. В таких условиях, по его словам, обновление законодательства в сфере интеллектуальной собственности становится необходимостью.