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Терминологическая комиссия: Запрета называть детей именем Мамед в Азербайджане не было

Терминологическая комиссия: Запрета называть детей именем Мамед в Азербайджане не было Никаких обсуждений в Терминологической комиссии Кабинета министров по именам Мамед и Мяммяд не проводилось, никаких заявлений какому-либо медиа-субъекту и журналистам не было сделано. Запрета на эти имена нет.
Наука и образование
10 июля 2023 г. 12:01
Терминологическая комиссия: Запрета называть детей именем Мамед в Азербайджане не было

Никаких обсуждений в Терминологической комиссии Кабинета министров по именам Мамед и Мяммяд не проводилось, никаких заявлений какому-либо медиа-субъекту и журналистам не было сделано. Запрета на эти имена нет.

Как передает Report, об этом сказала заместитель председателя Терминологической комиссии при Кабинете Министров Азербайджана Саялы Садыгова.

Она опровергла утверждения, распространенные в социальных сетях: "В комиссию обращаются в связи с формой написания имен. Мы контролируем написание имен в связи с правилами орфографии азербайджанского языка".

Садыгова подчеркнула, что в 2015 году обсуждался вопрос о том, какое написание имен Мамед, Магомед, Мяммяд и Мухаммед считается правильным, при этом было рекомендовано их написание в двух формах - Мяммяд и Мухаммед: "Наша работа не в том, чтобы запретить имя. Комиссия предоставляет информацию о правилах их правильного написания”.

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Версия на азербайджанском языке Terminologiya Komissiyası: “Məmməd adı ilə bağlı heç bir müzakirə aparılmayıb, bu adın qoyulması qadağan deyil”

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