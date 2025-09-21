Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 День государственного суверенитета
    Наука и образование
    • 21 сентября, 2025
    • 21:23
    Команда БГУ одержала победу на фестивале TEKNOFEST İstanbul в Турции

    Команда BSU SSTCC Бакинского государственного университета (БГУ) добилась успеха на аэрокосмическом и технологическом фестивале TEKNOFEST İstanbul - 2025.

    Как сообщает Report, на фестивале, в котором приняли участие 565 776 команд из 96 стран мира, коллектив азербайджанского вуза занял первое место с проектом NeuroScreen в категории "Технологии для жизни без барьеров".

    Целью проекта NeuroScreen является обеспечение управления различными умными домашними технологиями на основе IoT, цифровыми средствами и роботизированными органами за счет считывания и фильтрации мозговых сигналов парализованных пациентов, мгновенный мониторинг и определение состояния здоровья пациента на основе искусственного интеллекта.

    BDU-nun komandası Türkiyədə "TEKNOFEST-2025" festivalında qalib olub

    Лента новостей