Команда БГУ одержала победу на фестивале TEKNOFEST İstanbul в Турции
Наука и образование
- 21 сентября, 2025
- 21:23
Команда BSU SSTCC Бакинского государственного университета (БГУ) добилась успеха на аэрокосмическом и технологическом фестивале TEKNOFEST İstanbul - 2025.
Как сообщает Report, на фестивале, в котором приняли участие 565 776 команд из 96 стран мира, коллектив азербайджанского вуза занял первое место с проектом NeuroScreen в категории "Технологии для жизни без барьеров".
Целью проекта NeuroScreen является обеспечение управления различными умными домашними технологиями на основе IoT, цифровыми средствами и роботизированными органами за счет считывания и фильтрации мозговых сигналов парализованных пациентов, мгновенный мониторинг и определение состояния здоровья пациента на основе искусственного интеллекта.
