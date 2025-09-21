İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 Dövlət Suverenliyi Günü 907-ci düzəliş
    İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 Dövlət Suverenliyi Günü 907-ci düzəliş

    BDU-nun komandası Türkiyədə "TEKNOFEST-2025" festivalında qalib olub

    Elm və təhsil
    • 21 sentyabr, 2025
    • 21:04
    BDU-nun komandası Türkiyədə TEKNOFEST-2025 festivalında qalib olub

    Bakı Dövlət Universitetinin (BDU) "BSU SSTCC" komandası "TEKNOFEST-2025 İstanbul" aerokosmik və texnologiya festivalında uğur qazanıb.

    "Report" xəbər verir ki, dünyanın 96 ölkəsindən 565 776 komandanın iştirak etdiyi festivalda komanda "Əngəlsiz həyat texnologiyaları" kateqoriyası üzrə "NeuroScreen" layihəsi ilə birinci yerə layiq görülüb.

    "NeuroScreen" layihəsinin məqsədi iflicli xəstələrin beyin siqnallarının oxunması və filtrlənməsi nəticəsində müxtəlif IoT əsaslı ağıllı ev texnologiyalarının, rəqəmsal vasitələrin və robot əsaslı orqanların idarəsinin təmini, xəstənin sağlamlıq vəziyyətinin anlıq monitorinqi və süni intellekt əsasında təyinidir.

    Türkiyə "TEKNOFEST-2025" qələbə
    Foto
    Команда БГУ одержала победу на фестивале TEKNOFEST İstanbul в Турции

    Son xəbərlər

    21:29

    Oğuzda avtomobil 46 yaşlı piyadanı vuraraq öldürüb

    Hadisə
    21:29

    İlin son Günəş tutulması başlayıb

    Maraqlı
    21:28

    Premyer Liqa: "Neftçi" cari mövsümdə ilk qələbəsini qazanıb

    Futbol
    21:22

    Azərbaycanın yunan-Roma güləşçisi dünya ikincisi olub

    Digər
    21:14

    Tramp: Rusiya gərginliyi davam etdirsə, Polşa və Baltikyanı ölkələri müdafiə edəcəyik

    Digər ölkələr
    21:04
    Foto

    BDU-nun komandası Türkiyədə "TEKNOFEST-2025" festivalında qalib olub

    Elm və təhsil
    20:49

    İsrail Ordusu quru bölmələrini Qəzzaya yerləşdirməyə başlayıb

    Digər ölkələr
    20:35

    Polşa və Norveç gəmi əleyhinə raketlərin birgə atışlarını həyata keçirib

    Digər ölkələr
    20:02
    Foto

    Maks Ferstappenin Bakıda ikinci qələbəsi - FOTOREPORTAJ

    Fərdi
    Bütün Xəbər Lenti