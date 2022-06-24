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Количество выделенных Минобразования служебных легковых автомобилей сокращено

Количество выделенных Минобразования служебных легковых автомобилей сокращено Кабинет министров внес изменения в постановление "О совершенствовании правил пользования транспортными средствами в управлениях, предприятиях и организациях, финансируемых из государственного бюджета Азербайджанской Республики".
Наука и образование
24 июня 2022 г. 18:41
Количество выделенных Минобразования служебных легковых автомобилей сокращено

Кабинет министров внес изменения в постановление "О совершенствовании правил пользования транспортными средствами в управлениях, предприятиях и организациях, финансируемых из государственного бюджета Азербайджанской Республики".

Как сообщает Report, премьер-министр Али Асадов подписал соответствующее постановление.

Согласно изменениям, количество служебных легковых автомобилей, выделенных Министерству образования, уменьшено с 75 до 23. Количество служебных легковых автомобилей, выделенных по территориальным и местным подразделениям Министерства образования, сократилось с 65 до 13.

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Версия на азербайджанском языке Təhsil Nazirliyinə ayrılan xidməti minik avtomobillərinin say həddi azaldılıb

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