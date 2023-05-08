Число учащихся в школе имени Гейдара Алиева в Астрахани выросло на 20%

Количество учащихся в средней общеобразовательной школе города Астрахань, носящей имя общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева, выросло на 20%.

Количество учащихся в средней общеобразовательной школе города Астрахань, носящей имя общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева, выросло на 20%.

Как передает Report, об этом журналистам сказала директор школы Татьяна Тихомирова.

"Сегодня количественный состав учащихся школы - 850 детей. С момента реконструкции число школьников выросло на 20%", - отметила она.

По ее словам, школа принимает всех желающих на свободные места. Таким образом, в ней обучаются дети различных культурных традиций, более 20 национальностей, а также дети с ограниченными возможностями.

Директор отметила, что на всех мероприятиях, проводимых в школе в честь 100-летия Гейдара Алиева принимают участие как школьники, так и их родители.

"Прежде всего мы рассказываем детям о том, что он был замечательный человек", - добавила Тихомирова, подчеркнув, что детям более младшего возраста легче воспринимать информацию о том, каким он был семьянином и отцом, а уже постарше им рассказывают о его политической деятельности и о роли в укреплении отношений между Азербайджаном и Россией.