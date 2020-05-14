Когда объявят решение по новому учебному году в Азербайджане?

"На рабочем уровне проводятся серьезные встречи и обсуждения касательно того, какие меры будут приняты в следующем учебном году. Скорее всего, решение по этому поводу будет обнародовано в июне".

Как сообщает Report, об этом заявил заведующий сектором по связям с общественностью Министерства образования Азербайджана Джасарет Валехов.

По его словам, в конце этого учебного года будет проведено оценивание исследовательского характера: "Основная цель заключается в определении того, насколько учащиеся усваивают содержание программ, которые должны были изучить в период пандемии. Мы выступим с соответствующими предложениями”.

Дж.Валехов добавил, что продление учебного года как в средних, так и в высших учебных заведениях не ожидается: "В ходе обсуждений приняли решение о возможности преподавания тематических программ в летние месяцы”.

Отметим, что в связи с пандемией коронавируса с 3 марта обучение во всех учебных заведениях Азербайджана приостановлено.