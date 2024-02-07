Китай запустил в эксплуатацию свою пятую станцию в Антарктиде

КНР приступила к эксплуатации своей пятой антарктической станции.

КНР приступила к эксплуатации своей пятой антарктической станции.

Как передает Report со ссылкой на Центральное телевидение Китая, ученые планируют проводить многочисленные исследования, в том числе осуществлять междисциплинарные проекты. Они будут наблюдать за природными явлениями, экологией и животным миром, а также состоянием акватории у берегов Антарктики.

По сведениям газеты Global Times, проект предусматривает международное сотрудничество. В частности, предполагается осуществлять исследовательские программы с участием Австралии и Норвегии. В области снабжения планируется взаимодействовать с Россией, Австралией, Великобританией, Италией, Республикой Корея, США и Чили.

Ранее местные СМИ проинформировали, что объект находится в районе моря Росса. Для станции выбран участок площадью 5,2 тыс. кв. м. Она рассчитана на размещение коллектива из 80 человек в летнее время и до 30 сотрудников в зимний сезон.