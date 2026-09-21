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    Китай вырастил в космосе более 20 разновидностей растений

    Наука и образование
    • 21 сентября, 2026
    • 01:50
    Китай вырастил в космосе более 20 разновидностей растений

    Китай вырастил на орбите более 20 разновидностей растений 14 видов, создав основу для масштабного выращивания сельскохозяйственных культур на космической станции.

    Как передает Report со ссылкой на Xinhua, об этом сообщает Китайский центр подготовки космонавтов.

    На борту станции "Тяньгун" выращиваются салат, морковь, подсолнечник, картофель и пшеница. В 2025 году на станцию доставили более эффективную установку для аэропонного (метод культивирования растений без почвы - ред.) выращивания растений. Пшеница уже прошла полный цикл выращивания в космосе, а второй урожай, полученный из собранных семян, близок к сбору.

    По данным центра, на станции постоянно работают две системы выращивания растений - с использованием субстрата и методом аэропоники. Они используются для разработки замкнутой системы жизнеобеспечения, позволяющей получать и перерабатывать воду, воздух и продукты питания непосредственно в космосе.

    Китай также планирует создать "лунный огород" в рамках дальнейшей программы освоения Луны.

    Космическая программа Китая Растения
    Çin kosmosda kahı, kök, günəbaxan və kartof yetişdirir

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