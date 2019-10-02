Представитель ЕС: 30 процентов реализуемых в Азербайджане проектов сотрудничества связаны с образованием

"В Азербайджане создаются условия для предоставления детям возможности воспользоваться дошкольным образованием, и для этого мы ищем лучшие модели Европейских стран, поскольку стремимся дать детям лучшее образование".

Как сообщает Report, об этом на презентации проекта "Улучшение дошкольного и начального образования посредством общинных групп" заявил руководитель представительства Евросоюза в Азербайджане Кестутис Янкаускас.

По его словам, успешное сотрудничество между Европейским Союзом и Азербайджаном очевидно, и проблемы выявляются сообща: "Мы определяем наиболее уязвимые группы. Общаемся с общинами и родителями, вовлекаем их в эту деятельность для поддержки наших проектов. Через год мы можем с уверенностью сказать, что около 8 тыс. детей получат возможность получения дошкольного образования. Они общаются и социализируются, как и другие дети, и готовятся получить лучшее образование в школе".

"Данный проект является одним из 6 проектов, реализуемых Европейским Союзом совместно с министерством образования. Примерно 30 процентов проектов сотрудничества, реализуемых с действующими в Азербайджане различными структурами, связаны с образованием. Мы считаем, что образование является наиболее фундаментальным и важным вопросом. Сотрудничество между Европейским Союзом и Азербайджаном - лучший пример сотрудничества", - добавил Кестутис Янкаускас.