Академик: Каждый должен следовать орфографическим нормам азербайджанского языка

"Журналисты, писатели и поэты, работники образования, все те, кто так или иначе причастен к писательству, должны следовать новоутвержденным нормам орфографического языка".
Об этом Report заявил директор Института языкознания НАНА, академик Мохсун Нагисойлу.
Он отметил, что орфографические нормы азербайджанского языка вступили в силу с момента утверждения Кабинетом министров и представления их общественности: "Нормы утверждены премьер-министром Новрузом Мамедовым. На основе этих норм подготавливается орфографический словарь азербайджанского языка. Орфографический словарь будет готов в мае, издан в сентябре и представлен общественности. Однако общественность не должна ожидать издания словаря, уже сейчас надо следовать нормам правильного написания слов".
Səid QəribАвтор новости