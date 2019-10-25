Как правильно выбирать портфель: или о том, почему у школьников такие тяжелые сумки - ВИДЕО

Что следует учитывать при выборе школьного портфеля? Как корректируется вес учебника? На что необходимо обращать внимание, чтобы вашему ребенку не было тяжело.. Именно на эту тему «Təhsil» TV подготовил свой очередной видеорепортаж.

Как сообщает Report, как видно из видеоролика, порой родители, покупая портфели, обращают больше внимания на его красоту, нежели на вес. А это очень важно, чтобы сама школьная сумка была не тяжелая. Помимо необходимых школьных принадлежностей, многие родители кладут своим детям в школу еду, воду, железные пеналы и друге дополнительные вещи, от чего портфель становиться неподъёмной для ребенка тяжести.

В видеоролике представитель Минобразования Вюсаля Алиева также дает рекомендации, как правильно выбирать портфель.