Кадровые перестановки в БГУ, депутат получил должность

Директор Центра Ататюрка в Азербайджане, депутат Милли Меджлиса Низами Джафаров назначен на новую должность.

По информации, полученной Report, он назначен заведующим кафедрой общего языкознания Бакинского государственного университета.

Решение об этом было принято на заседании Научного совета факультета филологии БГУ. Н.Джафаров на должности заведующего кафедрой сменил доктора филологических наук, профессора Абульфаза Раджабли.

Академик Н.Джафаров ранее работал на должности профессора на данной кафедре.

Кроме того, на заседании Научного совета были проведены выборы заведующих еще 4-х кафедр факультета филологии.

Согласно результатам выборов, профессор Адиба Пашаева выбрана заведующей кафедрой истории русской литературы. Ранее она работала заведующей кафедрой русского языка по гуманитарным факультетам университета.

Сменен также заведующий кафедрой азербайджанского языка и культуры речи вуза. Эта должность поручена доктору наук по филологии, профессору Ильхаме Гаджиевой. До этого И.Гаджиева работала преподавателем на кафедре азербайджанского языкознания.

Ранее заведующей кафедрой азербайджанского языка и культуры речи была доктор философии по филологии, доцент Саида Аббасова.

На заседании доктор филологических наук, профессор Гусейн Аскеров вновь был избран заведующим кафедрой методики преподавания азербайджанского языка и литературы БГУ, доктор наук по филологии, профессор Микаил Джафаров – заведующим кафедрой русского языка факультета природоведения.