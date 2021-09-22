Кабмин: В некоторых школах не будут требовать паспорта COVID-19

"В учебных заведениях, где обучаются менее 200 человек, не требуется наличие у педагогов паспорта COVID-19 (сертификатов об иммунитете или противопоказаниях)".

"В учебных заведениях, где обучаются менее 200 человек, не требуется наличие у педагогов паспорта COVID-19 (сертификатов об иммунитете или противопоказаниях)".

Как передает Report, это нашло отражение в подписанном премьер-министром Али Асадовым решении об аннулировании постановления от 22 января 2021 года под номером 12 "О дополнительных мерах по организации деятельности учебных заведений, действующих в Азербайджанской Республике в период особого карантинного режима".

Отметим, что во всех остальных учебных заведениях на территории страны у более 80% работников требуется наличие паспорта COVID-19 (сертификата о противопоказаниях или сертификата об иммунитете).