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Кабмин: В некоторых школах не будут требовать паспорта COVID-19

Кабмин: В некоторых школах не будут требовать паспорта COVID-19 "В учебных заведениях, где обучаются менее 200 человек, не требуется наличие у педагогов паспорта COVID-19 (сертификатов об иммунитете или противопоказаниях)".
Наука и образование
22 сентября 2021 г. 11:00
Кабмин: В некоторых школах не будут требовать паспорта COVID-19
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"В учебных заведениях, где обучаются менее 200 человек, не требуется наличие у педагогов паспорта COVID-19 (сертификатов об иммунитете или противопоказаниях)".

Как передает Report, это нашло отражение в подписанном премьер-министром Али Асадовым решении об аннулировании постановления от 22 января 2021 года под номером 12 "О дополнительных мерах по организации деятельности учебных заведений, действующих в Азербайджанской Республике в период особого карантинного режима".

Отметим, что во всех остальных учебных заведениях на территории страны у более 80% работников требуется наличие паспорта COVID-19 (сертификата о противопоказаниях или сертификата об иммунитете).

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Версия на английском языке Cabinet of Ministers: Some schools won't require COVID-19 passport
Версия на азербайджанском языке Nazirlər Kabineti: "Bəzi məktəblərdə COVID-19 pasportu tələb olunmayacaq"

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