Известная японская телекомпания Fuji снимает сюжет о БВШН

Баку. 4 декабря. REPORT.AZ/ Один из сюжетов, которые снимает в Баку известная японская телекомпания FujiTelevision для своей программы "Naruhodo! TheWorld", посвящен Бакинской Высшей школе нефти (БВШН).

Об этом сообщили Report в отделе по связям с общественностью Высшей школы.

Темой очередного выпуска программы, которая со дня своего создания в 1981 году выходила в эфир более 700 раз, станет Азербайджан. Запланированный к трансляции в начале 2019 года, он будет полностью посвящен истории, культуре, экономике и достопримечательностям страны, а также укладу жизни и традициям азербайджанского народа.

Особое внимание в программе будет уделено такой теме, как развитие нефтегазодобывающего сектора и подготовка кадров для нефтяной отрасли. С просьбой о содействии в создании этого сюжета творческая группа программы "Naruhodo! TheWorld" телекомпании FujiTelevision обратилась в БВШН. В подготовке и проведении съемки, которая прошла на территории кампуса вуза в аудиториях, учебных лабораториях и других помещениях вуза, приняли участие профессора, преподаватели и студенты Высшей школы. В частности съемочная группа телекомпании побывала на практических занятиях, во время которых профессора кафедры нефтегазовой инженерии БВШН Фуад Велиев и Рауф Надиров демонстрировали различные свойства нефти и рассказывали о малоизвестных фактах из истории развития нефтяного сектора и промышленных методов добычи нефти в стране, а затем они и студенты ответили на вопросы гостей.

Во время визита в БВШН творческая группа японского телевидения встретилась с ректором Эльмаром Гасымовым. Координатор программы Мидори Умехара высоко оценил создание в Азербайджане современного вуза, отвечающего самым высоким международным стандартам, и от имени компании FujiTelevision поблагодарил ректора за гостеприимство и создание благоприятных условий для подготовки телесюжета.