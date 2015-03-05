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    Издан третий номер журнала "Магистр"

    Здесь представлены программы приема в магистратуру вузов по всем специализациям

    Баку. 5 марта. REPORT.AZ/ Государственная комиссия по приему студентов (ГКПС) выпустила третий специальный выпуск журнала "Магистр" ("Magistr").

    Как сообщили Report из ГКПС, в журнале представлена программа приема в магистратуры вузов по всем специализациям.

    После приобретения журнала, каждый бакалавр должен в первую очередь ознакомиться с "Таблицей выбора специальностей по уровню магистратуры". По таблице бакалавры могут узнать номер соответствующей приемной программы и минимальные баллы выбранной специальности.

    В зависимости от результата I этапа вступительного экзамена бакалавры вправе сделать выбор и на основе указанной в таблице соответствующей программы приступить к подготовке ко второму этапу экзамена.

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