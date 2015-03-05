Издан третий номер журнала "Магистр"

Баку. 5 марта. REPORT.AZ/ Государственная комиссия по приему студентов (ГКПС) выпустила третий специальный выпуск журнала "Магистр" ("Magistr").

Как сообщили Report из ГКПС, в журнале представлена программа приема в магистратуры вузов по всем специализациям.

После приобретения журнала, каждый бакалавр должен в первую очередь ознакомиться с "Таблицей выбора специальностей по уровню магистратуры". По таблице бакалавры могут узнать номер соответствующей приемной программы и минимальные баллы выбранной специальности.

В зависимости от результата I этапа вступительного экзамена бакалавры вправе сделать выбор и на основе указанной в таблице соответствующей программы приступить к подготовке ко второму этапу экзамена.