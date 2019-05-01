Избран новый вице-президент НАНА

На сегодняшнем ежегодном общем собрании Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) проведено тайное голосование на должность вице-президента.
Как сообщает Report, в результате голосования на указанную должность избран академик Расим Алигулиев.
На сегодняшнем ежегодном общем собрании Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) проведено тайное голосование на должность вице-президента.
Как сообщает Report, в результате голосования на указанную должность избран академик Расим Алигулиев.
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İlkin PirəliАвтор новости