Избран новый вице-президент НАНА

Избран новый вице-президент НАНА

1 мая, 2019 14:02

https://report.az/storage/news/78f335c6ad9e8033e25e790c4249d84b/58845276-7a81-4f1a-9820-678a4a9e5592_292.jpg На сегодняшнем ежегодном общем собрании Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) проведено тайное голосование на должность вице-президента. Как сообщает Report, в результате голосования на указанную должность избран академик Расим Алигулиев.

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