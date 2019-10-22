Избран новый глава Общественного совета при Минобразования Азербайджана

Состоялось очередное заседание Общественного совета при Министерстве образования Азербайджана.

Как сообщили Report в министерстве, на заседании был принят Устав Общественного совета, профессор Бакинского государственного университета Шахлар Аскеров был избран председателем совета, эксперт по образованию Надир Исрафилов - заместителем председателя, а глава Ассоциации молодых ученых, аспирантов и магистров Ильгар Оруджев – ответственным секретарем.

На заседании члены совета обсудили предложения, которые планируется внести в план действий совета.

Отметим, что план действий будет утвержден на следующем заседании. Напомним, что создание совета преследует цель повышения прозрачности в деятельности министерства, а также обеспечения усиления взаимной деятельности с обществом в образовательной сфере.