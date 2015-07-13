Из 20 плановых мест, выделенных для обучения в магистратуре НАНА, 19 заняты

Баку. 13 июля. REPORT.AZ/ Из 20 плановых мест, выделенных по 7 специальностям для обучения в магистратуре Национальной академии наук Азербайджана на 2015-2016-й учебный год, заняты 19. Об этом Report заявил начальник управления науки и образования аппарата президиума НАНА Аминага Садыгов.

От отметил, что 19 человек представили свои документы в НАНА: "Мы на основании этих документов в официальном порядке представили результаты в государственную комиссию по приему студентов (ГКПС). По некоторым техническим причинам 1 место по специальности геология осталось свободным. На это место объявлен повторный прием".

Начальник управления НАНА подчеркнул, что в Академии занятия для магистрантов начнутся с 15 сентября.

А.Садыгов напомнил, что бакалавры, прошедшие 2-й тур конкурса, объявленного ГКПС в связи с приемом в магистратуру НАНА, сначала прошли собеседование в НАНА. На собеседовании на 20 мест по 7 специальностям азербайджанского и русского сектора претендовали более 300 бакалавров.

Отметим, что прием в магистратуру осуществлялся по следующим специальностям: языковедение, антропология, теоретическая и математическая физика, геология, химическая генетика и катализ, молекулярная биология, селекция растений.