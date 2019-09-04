Обнародованы итоги дополнительного размещения по приему педагогов в Азербайджане

3 августа стали известны результаты дополнительного размещения по приему педагогов в Азербайджане.

Об этом Report сообщили в министерстве образования.

Было отмечено, что успешно прошедшие отбор на дополнительное размещение кандидаты должны до 10 сентября представить в соответствующие органы необходимые документы (удостоверяющий личность документ, оригинал и приложение документа о высшем или среднем образовании, оригинал трудовой книжки (при наличии), 4 фотографии, справку о состоянии здоровья, личную карту кадрового учета).