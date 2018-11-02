Итальянский Университет Ка-Фоскари открывает офис в Баку

Баку. 2 ноября. REPORT.AZ/ Университет ADA и Итальянский государственный университет в Венеции Ка-Фоскари подписали меморандум о сотрудничестве и обмене студентами.
Как заявил Report ректор Университета Ка-Фоскари Микеле Бульези (Michele Bugliesi), данное сотрудничество имеет большое значение для Италии.
"Между Азербайджаном и Италией много общего. Мы имеем долгую историю исследования экономики, образования, культуры, языка и политических связей. Наши страны отлично дополняют друг друга в рамках партнерства", - сказал он.
По слова М.Бульези, подписание данного документа, а также открытие в Баку консультационного офиса Университета Ка-Фоскари способствует большему развитию этих связей.
"Мы выбрали Баку как стратегическую точку. Открытие здесь офиса позволит нам тесно сотрудничать в области обмена студентами, исследований в сфере экономики и науки, а также работать над совместными проектами в регионе в целом", - подытожил он.
Ректор также отметил, что в этом году в Университет Ка-Фоскари поступили 35 студентов из Азербайджана.
Tural AsadiАвтор новости