Итальянская компания Kinetic Technology International будет сотрудничать с БВШН

Баку. 3 июня. REPORT.AZ/ Вице-президент итальянской компании Kinetic Technology International Гаитано Иакваниелло, глава азербайджанского представительства компании Хеилперн Никколо и председатель компании Джианни Бардази, посетив Бакинскую Высшую Школу Нефти (БВШН), провели встречу с руководством вуза.

Как сообщает Report со ссылкой на отдел по связям БВШН, ректор БВШН Эльмар Гасымов проинформировал гостей о направлениях деятельности, новом кампусе и международных связях Высшей Школы. Отметив, что отношения между Азербайджаном и Италией находятся на высоком уровне, ректор выразил заинтересованность в сотрудничестве БВШН с итальянскими вузами и компаниями. Говоря об организации учебного процесса в БВШН на основе англоязычных международных программ, Э.Гасымов подчеркнул, что обучение в Высшей Школе проводится на основе применения инновационных технологий в тесной связи с производством. Высоко оценив потенциал сотрудничества между компанией Kinetic Technology International и БВШН, он выразил готовность провести совместные работы в этом направлении.

Во время встречи гости дали подробную информацию о компании, которую представляют. Отметив, что компания Kinetic Technology International специализируется в области углеводородной промышленности, переработочной индустрии, производства и использования синтетических газов и гидрогена, вице-президент Гаитано Иакваниелло сказал, что возглавляемая им компания также содействует расширению деятельности итальянских вузов и оказывает им поддержку в осуществлении научно-исследовательских проектов. Он также довел до внимания ректора, что они осуществляют свою деятельность в 36 странах мира, а в Азербайджане работают в рамках проекта SOCAR Polymer. Г.Иакваниелло предложил руководству БВШН сотрудничать в области научных исследований и в рамках программ студенческого обмена, непрерывного образования, в том числе в рамках научных и образовательных программ Европейского Союза. Кроме того, он от имени возглавляемой им компании заявил о готовности содействовать созданию связей между БВШН и итальянскими вузами в области образования, организации лекций для студентов вуза специалистами компании, организации практики для студентов Высшей Школы в Миланском и Римском филиалах компании, а также созданию условий для студентов вуза, чтобы они могли подготавливать свои научные работы в головных офисах компании.

В конце встречи ректор Эльмар Гасымов вручил вице-президенту компании Kinetic Technology International Гаитано Иакваниелло диплом почетного гостя БВШН.