​IT-колледж DevEducation открылся в столице Азербайджана

Международный IT-колледж, за которым стоит несколько компаний интернет-индустрии, и который из стран бывшего СССР также широко представлен в Украине, сегодня открыл двери для студентов в Баку.

Как сообщает Report, более 20 человек стали участникам события в офисе школы в Rusel Plaza на проспекте Бабека.

"Неважно, как меняется мир. Главное, как ты успеваешь к этим изменениям подстроиться, -- сказал аудитории директор по внешним связям сети колледжей DevEducation, Дмитрий Дригайло. -- Мы все торгуем, с раннего возраста. Кто-то лицом, иные -- своим умом, компетенциями, знаниями, навыками. И чем старше мы становимся, тем больше возможностей упускаем, тем более ленивыми становимся. А надо постоянно повышать свою цену, получая новые навыки, используя новые возможности. Мы даём эти возможности, научитесь и станьте профессионалами в IT сфере. Мы поможем вам с трудоустройством".

Колледж DevEducation -- некоммерческий проект, работающий в нескольких странах с 2017 года. Первые занятия в Баку начнутся 30 сентября по программам обучения QA (тестированию программного продукта), FrontEnd (созданию сайтов и других интерфейсов), Mobile development (разработке мобильных приложений). По окончании обучения выпускники получают предложение пройти собеседование для устройства на работу в международные компании сферы IT. Также все учащиеся Dev Education получают невозвратный грант от IT-компаний -- партнёров колледжа в размере 85 % от стоимости обучения, в результате чего IT-образование становится фактически бесплатным.

Срок обучения в колледже -- от 3 до 4 месяцев, в зависимости от курса. Курс QA будет преподаваться в рамках совместного проекта школы DevEducation и сообщества WoWoman, которое входит в топ-100 интернет-сообществ в мире в 2019 году по версии Facebook.

Главный офис проекта DevEducation находится в Израиле, в Тель-Авиве. Готовится открытие колледжа в Санкт-Петербурге, а до конца текущего года -- ещё в нескольких крупных городах России.