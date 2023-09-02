О нас

Исследование: Звучание языков во всем мире зависит от климата

Исследование: Звучание языков во всем мире зависит от климата Лингвисты обнаружили связь между климатом и тем, как звучат языки.
Наука и образование
2 сентября 2023 г. 06:50
Исследование: Звучание языков во всем мире зависит от климата

Лингвисты обнаружили связь между климатом и тем, как звучат языки.

Как передает Report со ссылкой на журнал Frontiers in Psychology, они оценивали такие условия окружающей среды, как влажность, высота над уровнем моря, температура, количество осадков и плотность растительности.

"Мы попытались посмотреть, как различные экологические и лингвистические переменные на самом деле довольно сильно коррелируют друг с другом", - рассказали исследователи.

Выяснилось, что в районах с высокой температурой и влажностью люди используют больше гласных, а в горах - взрывных согласных. Более сложные тоновые системы характерны для влажных регионов.

Ученые попытались найти объяснения этим фактам. Одно из предложений состоит в том, что на большой высоте люди стараются сохранить влагу, поэтому используют звуки, при которых голосовые связки закрыты.

Исследователи также считают, что изменение климата со временем отразится на звучании языков. Биологи уже наблюдали похожие тенденции в пении птиц, которые адаптируются под внешние условия.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Dünyadakı dillərin səslənişi iqlimdən asılıdır

Самое важное

Джахангир Аскеров освобожден от должности президента AZAL
Джахангир Аскеров освобожден от должности президента AZAL
1 сентября 2023 г. 19:30
Турецкий эксперт: Армения продолжает провокации с целью привлечь внимание мирового сообщества
Турецкий эксперт: Армения продолжает провокации с целью привлечь внимание мирового сообщества
1 сентября 2023 г. 18:25
На армянские боевые позиции в сопровождении российских миротворцев перебрасывается оружие и боеприпасы - ВИДЕО
На армянские боевые позиции в сопровождении российских миротворцев перебрасывается оружие и боеприпасы - ВИДЕО
1 сентября 2023 г. 15:15
МО: Армения накаляет обстановку в регионе, сосредотачивает в Зодском направлении дополнительную боевую технику и живую силу
МО: Армения накаляет обстановку в регионе, сосредотачивает в Зодском направлении дополнительную боевую технику и живую силу
1 сентября 2023 г. 12:43
МИД Азербайджана призвал международное сообщество осудить провокации Армении
МИД Азербайджана призвал международное сообщество осудить провокации Армении
1 сентября 2023 г. 12:39
ВС Армении подвергли артиллерийскому обстрелу позиции Азербайджанской армии в Кяльбаджарском направлении
ВС Армении подвергли артиллерийскому обстрелу позиции Азербайджанской армии в Кяльбаджарском направлении
1 сентября 2023 г. 12:20
Генсек: Мы останемся здесь до тех пор, пока привезенные нами грузы не будут доставлены армянским жителям Ханкенди
Генсек: Мы останемся здесь до тех пор, пока привезенные нами грузы не будут доставлены армянским жителям Ханкенди
1 сентября 2023 г. 12:07
Президент Азербайджана поздравил узбекского коллегу
Президент Азербайджана поздравил узбекского коллегу
1 сентября 2023 г. 11:39
ВС Армении применили ударный БПЛА, ранены двое азербайджанских военнослужащих
ВС Армении применили ударный БПЛА, ранены двое азербайджанских военнослужащих
1 сентября 2023 г. 11:05
Армения совершила провокацию на границе, ранен военнослужащий армии Азербайджана
Армения совершила провокацию на границе, ранен военнослужащий армии Азербайджана
1 сентября 2023 г. 10:12

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi