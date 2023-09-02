Исследование: Звучание языков во всем мире зависит от климата

Лингвисты обнаружили связь между климатом и тем, как звучат языки.

Лингвисты обнаружили связь между климатом и тем, как звучат языки.

Как передает Report со ссылкой на журнал Frontiers in Psychology, они оценивали такие условия окружающей среды, как влажность, высота над уровнем моря, температура, количество осадков и плотность растительности.

"Мы попытались посмотреть, как различные экологические и лингвистические переменные на самом деле довольно сильно коррелируют друг с другом", - рассказали исследователи.

Выяснилось, что в районах с высокой температурой и влажностью люди используют больше гласных, а в горах - взрывных согласных. Более сложные тоновые системы характерны для влажных регионов.

Ученые попытались найти объяснения этим фактам. Одно из предложений состоит в том, что на большой высоте люди стараются сохранить влагу, поэтому используют звуки, при которых голосовые связки закрыты.

Исследователи также считают, что изменение климата со временем отразится на звучании языков. Биологи уже наблюдали похожие тенденции в пении птиц, которые адаптируются под внешние условия.