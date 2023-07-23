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Исследование: Льды Гренландии обречены и без глобального потепления

Исследование: Льды Гренландии обречены и без глобального потепления Эволюция гренландской ледяной шапки показывает более зеленое прошлое, чем считалось ранее, и неопределенное будущее.
Наука и образование
23 июля 2023 г. 09:49
Исследование: Льды Гренландии обречены и без глобального потепления

Эволюция гренландской ледяной шапки показывает более зеленое прошлое, чем считалось ранее, и неопределенное будущее.

Как передает Report со ссылкой на издание "Новая наука", исследования показывают, что даже без дальнейшего потепления возможно значительное таяние. Эта ситуация, далеко не локальная, будет иметь глобальные последствия, включая повышение уровня моря.

Недавно исследователи из нескольких университетов и международных лабораторий, включая Университет Вермонта и Университет штата Юта (USU), изучили климатическую историю этого региона на основе данных Camp Century. Они обнаружили, что в прошлом здесь наблюдались значительные периоды таяния, в частности, 400 тыс. лет назад. Таким образом, этот район является чрезвычайно чувствительным. Даже если глобальное потепление будет остановлено, значительная часть Гренландского ледяного щита может растаять. Это приведет к значительному повышению уровня моря, что может иметь катастрофические последствия для прибрежных районов всего мира. Работа исследователей опубликована в журнале Science.

Отложения были извлечены из ледяного керна, взятого из лагеря Century - исследовательской станции на северо-западе Гренландии, имеющей необычную военную историю, восходящую к временам холодной войны. В 1966 г. бункер и подземные тоннели были заброшены из-за сильных метелей и нестабильной ледовой обстановки. Образцы осадочных пород, взятые со дна 1200-метрового ледяного керна, извлеченного из нескольких участков, были забыты на десятилетия, пока недавно не были обнаружены вновь. Ледяной керн - цилиндрический образец льда и осадочных пород, взятый из ледяной шапки - позволяет ученым изучать слои льда и осадочных пород, накапливавшихся в течение тысяч лет. Каждый слой представляет собой определенный год или период в климатической истории региона, подобно кольцам на стволе дерева. Проанализировав отложения в ледяном керне, найденном в этом месте, исследователи смогли установить, что северо-западная Гренландия пережила период безледья во время 11-й морской изотопной стадии. Тогда арктический остров был гораздо более зеленым. Это открытие имеет огромное значение, поскольку ставит под сомнение представления о климатическом прошлом Гренландии. Гренландский ледяной щит является одним из крупнейших запасов пресной воды на планете. Если бы он полностью растаял, уровень моря мог бы подняться более чем на 7 м. Даже частичное таяние может привести к значительному повышению уровня моря, что создаст угрозу для прибрежных городов и островных поселений по всему миру.

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Версия на азербайджанском языке Qrenlandiya buzları qlobal istiləşmə olmadan da əriyəcək

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